Covid, punti tampone in tre Case di comunità

I Punti Tampone di Asst Lariana sono attivi a Como alla Casa di comunità Napoleona, in via Napoleona 60; a Cantù alla Casa di comunità Cantù, in via Domea 4; e a Menaggio alla Casa di comunità Menaggio, in via Casartelli. In tutti i casi, si accede su prenotazione, attraverso il medico di base, oppure inserendo i dati dell’impegnativa sul portale web della Regione https:www.prenotasalute.regione.lombardia.itprenotaonline. A Como i tamponi per il Covid-19 vengono effettuati nel Padiglione Negretti, l’edificio di fronte all’ingresso pedonale dell’autosilo Valmulini, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 10 alle 11, mentre a Cantù gli orari sono da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11. Infine a Menaggio da lunedì a venerdì dalle 8 alle 9: in questo caso si accede in auto e il tampone viene eseguito senza scendere dalla vettura. Inoltre sono stati ampliati gli orari al Punto unico di accesso della Casa di comunità Menaggio, all’interno dell’ospedale Erba-Renaldi, che assicura accoglienza, orientamento e valutazione del bisogno di salute della persona. Si accede senza appuntamento lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 15.30.

Paola Pioppi