Corsa ai risarcimenti . Già in 4.680 mobilitati per avere i rimborsi Migliaia di persone in Lombardia hanno chiesto informazioni per aderire all'azione collettiva "Aria Pulita" di Consulcesi, in particolare nel Bresciano. Le limitazioni alla mobilità hanno ridotto l'inquinamento atmosferico e le sue conseguenze sulla salute.