Abbadia Lariana (Lecco), 17 maggio 2020 – I gemelli cechi di Abbadia Lariana hanno donato 84mila corone, cioè 3mila euro, per fronteggiare l'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia di coronavirus. L'assegno è stato firmato da Marta Ceklová, presidentessa del Comitato gemellaggi di Bosonohy, in Repubblica Ceca, il paese gemellato con Abbadia. “Davvero un dono che dimostra la sensibilità, la vicinanza tra i due paesi e soprattutto la grande generosità del popolo Ceco”, commenta il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni.

“La cifra corrisponde – si legge nella lettere inviata in Italia dal sindaco di Bosonohy Miroslav Sojka – a quanto era stato stanziato per il 2020 per poter ricevere i nostri carissimi amici di Abbadia nel nostro paese. Stavamo organizzando come ospitarvi al meglio, ma purtroppo siamo stati sorpresi come tutti dai lockdown e per quest’anno non è possibile possibile incontrarci. In questo momento difficile, soprattutto per voi nella vostra regione, vogliamo esprimervi il nostro sostengo e la nostra sentita amicizia con una donazione".

"Questo gesto è importantissimo illustra Alberto Spagnolo, vicepresidente del Comitato gemellaggi di Abbadia - . Testimonia la vicinanza che in questi 17 anni di gemellaggio abbiamo raggiunto con i nostri gemelli”. Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dai gemelli francesi di Gensac La Pallue. “Chi si impegna nei comitati gemellaggi e nelle amministrazioni comunali comprende bene la difficoltà nel reperire fondi per le attività che potrebbero essere definite ludiche, oltre che culturali, per cui si può ben apprezzare il gesto del Comune ceco che ha deciso di destinare alle necessità legate al contenimento del virus in Italia e poi di invitarci il prossimo anno a essere loro ospiti e quindi reperire nuovi fondi”, prosegue e sottolinea Alberto Spagnolo.

Di concerto con i consiglieri comunali e i responsabili del Comitato gemellaggi, il sindaco di Abbadia rivela che l’importo con ogni probabilità verrà utilizzato per fornire strumenti nuovi ai servizi educativi del paese. “Raccolgo il sentimento del Comitato che vorrebbe che questo importo venga utilizzato in modo concreto a dimostrazione della grande vicinanza del popolo di Bosonohy e quando si è accennato ad un utilizzo volto ai bambini o ai giovani, mi hanno espresso tutta la loro approvazione - annuncia il sindaco -. E' comunque una decisione che possiamo assumere con presa con calma, visto che i mesi della lotta al virus saranno purtroppo ancora lunghi. Grazie al bellissimo gesto Bosonohy è ora ancora più presente sul Lario e nel nostro paese”.