Controlli di notte. Raffica di multe nel week-end

Un automobilista su dieci a Lecco non rispetta il codice della strada. Durante le notti degli ultimi week-end gli agenti della Polizia locale hanno fermato e controllato 603 automobilisti: ne hanno multati 54 per diverse infrazioni al codice della strada e ad uno uno hanno sequestrato la macchina. Significa nel 10% dei casi affrontati sono state riscontrare irregolarità più o meno gravi. Gli agenti della Locale hanno inoltre sottoposto 153 conducenti all’alcoltest e due di loro sono risultati positivi: sono l’1,5% di quanti hanno dovuto soffiare nell’etilometro. A uno è stata ritirata la patente perché aveva valori troppo alti. I controlli sono scattati nell’ambito del progetto regionale Smart sulla sicurezza urbana. In campo 89 agenti di Polizia locale, non solo di Lecco, ma anche di Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Civate, Colico, Dervio, Dorio, Malgrate, Mandello del Lario, Oggiono, Oliveto, Lario, Sueglio, Valmadrera e Valvarrone. Nel capoluogo sono state identifica 623 persone durante sei nottate di pattugliamenti e posti di blocco. Oltre ai controlli, ai verbali, alla patente ritirata, all’auto sequestrata, agli alcoltest, i poliziotti della Municipale hanno rilevato un incidente stradale e svolto due interventi su richiesta dei cittadini.

"I controlli sono frutto della sinergia tra i comandi di Polizia locale, prefetture, forze di polizia e Regione", sottolineano dal Comune di Lecco. Complessivamente in Lombardia negli ultimi fine settimana in oltre 300 paesi, 3.370 agenti di Polizia locale hanno identificato e controllato 35.751 automobilisti, staccato 4.278 multe, fermato e sequestrato 234 veicoli, bloccato 528 conducenti ubriachi al volante e 19 sotto l’effetto di droghe e ritirato 512 patenti. D.D.S.