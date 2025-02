Controlli della Locale sulle strade. Un’auto su cinquanta fuorilegge

Un automobilista su 50 circola al volante di auto senza assicurazione o non revisionata. A fare la conta dei pericoli pubblici in giro sulle strade del paese sono gli agenti della Polizia locale di Mandello del Lario. In un solo giorno, su 18mila guidatori passati sotto le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, ne hanno contati quasi 500 alla guida di veicoli "fuorilegge": 219 perché sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria, 258 perché non sottoposti a revisione periodica. Sono il 2,5% di tutti i mezzi monitorati. È successo lunedì 3 febbraio. "Un dato anomalo rispetto alla media, che comunque è molto alta – spiega il comandante Mario Modica -. Quotidianamente rileviamo il passaggio di un centinaio di veicoli o non assicurati o non revisionati, o entrambi". Sergio Gatti, assessore alla Sicurezza, parla di "comportamenti che possono creare gravissimi problemi". Circolare senza assicurazione significa non riuscire a risarcire altri automobilisti in caso di incidente. Non revisionare un’auto invece equivale viaggiare a bordo di una potenziale bomba a orologeria, che, non si sa quando, ma che prima o poi "esploderà" e provocherà danni, a causa di malfunzionamenti, rotture, guasti. Solo a febbraio i poliziotti della Municipale hanno già multato 8 guidatori senza revisione e 4 senza assicurazione, "alcuni con coperture scadute da molti mesi", spiega l’assessore. Per poterli multare sono stati fermati in strada, poiché non bastano le immagini delle telecamere e i controlli a distanza. Tra loro, suo malgrado, un 40enne al volante di una Kia che è stato truffato e derubato: ha ricevuto una mail per il rinnovo della polizza, peccato che il conto corrente per versare il premio fosse intestato a non si sa chi, di certo non ad un assicuratore. Sebbene vittima è stato sanzionato, perché la legge è legge e non permette ignoranza. "Nonostante la sanzione pesante – rivela tuttavia l’assessore – ha ringraziato i nostri agenti perché ha compreso il rischio corso in caso di incidente". La raccomandazione è quindi sempre la stessa: "Controllate lo stato del veicolo e "assicurarsi", in tutti i sensi". Possibilmente controllando bene l’indirizzo delle mail. Daniele De Salvo