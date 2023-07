Contro i furti a Bergamo: più telecamere e pattuglie notturne

Telecamere e controlli serali e notturni contro i furti e il fenomeno del piccolo spaccio al Villaggio degli Sposi, il quartiere cittadino finito da settimane nel mirino di ladri, malviventi e spacciatori. È la risposta del Comune di Bergamo alle richieste dei residenti e delle opposizioni a Palazzo Frizzoni. Nello specifico, pattuglie della polizia locale e guardie giurate saranno impegnate nelle ore notturne per contrastare gli episodi di furto nelle auto che si stanno verificando nel frequentato parcheggio del Parco della Trucca, dove agiscono anche diversi pusher. Recentemente sono state denunciate a piede libero per furto aggravato due persone che utilizzavano i disturbatori di frequenza per intercettare il segnale di apertura e chiusura delle vetture e poi procedere a sottrarre quanto vi era contenuto all’interno.

L’assessore alla Sicurezza Sergio Gandi (nella foto), nel rispondere alle sollecitazioni della Lega, ha fato anche il punto sulle telecamere da tempo richieste dai cittadini, promettendo due nuovi occhi elettronici: "La presenza della polizia locale è molto frequente: le ore di servizio sono state 1.636 nel 2022 e 408 al 31 maggio 2023, tre gli arresti e 33 le denunce – premette Gandi –. I residenti lamentano il frequente verificarsi di furti nelle auto, con vetri rotti e sottrazione dei beni reperiti all’interno. Permane anche il fenomeno del piccolo spaccio. Per questo ho chiesto alla polizia locale di effettuare monitoraggi del quartiere con autopattuglie munite di luci a crociera accese e di disporre la presenza notturna delle autopattuglie delle guardie private giurate cui abbiamo affidato questo servizio". Michele Andreucci