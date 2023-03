Con il gps sugli auricolari rintraccia il ladro che finisce nei guai

Dopo aver subito un furto in abitazione nei giorni scorsi, la cui refurtiva comprendeva anche una coppia di auricolari AirPod con Gps integrato, ne ha seguito le tracce con il geolocalizzatore, arrivando lunedì pomeriggio davanti a una Audi A4 grigia parcheggiata in via Gramsci a Binago. Un’auto che da tempo era sottoposta a fermo amministrativo e che veniva utilizzata come deposito di merce rubata: al cui interno c’erano i suoi auricolari ben visibili. Il proprietario, un diciannovenne di Varese, ha chiamato i carabinieri di Como, che hanno identificato l’utilizzatore dell’auto, un pregiudicato italiano di 58 anni, denunciandolo per ricettazione, e recuperato gli oggetti rubati.