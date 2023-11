Colico, rubano la cassaforte del supermercato: i residenti provano a fermarli lanciando vasi

Colico (Lecco), 23 novembre 2023 – Vasi contro i ladri che assaltano il supermercato. I residenti di un condominio che al piano terreno ospita un supermercato hanno provato a fermare i ladri che stavano rubando la cassaforte a colpi di vasi lanciati dall'alto.

Il furto

È successo mercoledì in prima serata a Colico. Poco dopo l'ora di cena, intorno alle 21, tre sconosciuti hanno preso di mira il Conad che si affaccia in via Nazionale. Gli intrusi hanno sfondato la saracinesca che protegge l'ingresso dell'attività e rubato l'intera cassaforte. Nel forziere c'erano l'incasso della giornata, per migliaia di euro. Lo hanno caricato di peso su un furgoncino posteggiato subito fuori, davanti all'ingresso.

Il lancio di vasi

Il trambusto provocato dalla spaccata non è certo passato inosservato. Molti residenti della zona si sono affacciati a balconi e finestre per gridare contro i ladri. Qualcuno più temerario si è spinto oltre e ha tirato contro i tre alcuni vasi dall'alto: prima uno, poi due, poi tre. Ha però centrato solo il furgoncino, non i ladri, che sono scappati di corsa, due sul furgoncino, il terzo su un'auto a modo di apripista. Entrambi i mezzi sono probabilmente rubati.

Il video

La scena è stata immortalata con lo smartphone di uno degli abitanti del posto. Il video, circolato poi sui social e sulle chat dei gruppi di controllo di vicinato, mostra i tre ladri mentre corrono al riparo dentro il furgone e poi fuggono a tutta velocità. Si vedono e soprattutto si sentono pure i vasi lanciati che si infrangono, contro il furgoncino e per terra. Sul colpo indagano ora i carabinieri della caserma di Colico. Il video del lancio di vasi e altre immagini potrebbero essere utili magari per identificare i colpevoli.