Colico, precipita per 20 metri: soccorso escursionista di 22 anni

Colico (Lecco), 30 agosto 2024 – Un escursionista di 22 anni è precipitato per una ventina di metri in montagna E' scivolato dal sentiero, mentre stava scendendo dalla cima dello Scoggione e dal rifugio di Scoggione, a Colico, vicino al monte Legnone, il più alto della provincia di Lecco. Il 22enne, quando è caduto, si trovava a circa 1.200 metri di quota. Lo hanno soccorso e recuperato i tecnici volontari del Soccorso alpino ella squadra di Premana della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Con loro sono intervenuti pure i soccorritori dell'eliambulanza di Miano di Areu, decollati dalla base di Bresso.

Pronti a muoversi pure i soccorritori della squadra di Dervio. Il ragazzo, dopo essere stato recuperato e vincolato in sicurezza, è stato trasferito con il verricello sul mezzo d'emergenza aereo per poi essere trasbordato all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sono gravi, perché ha riportato diversi traumi e lesioni, ma non è in pericolo di vita. E' la trentunesima persona in 30 giorni recuperata ad agosto dai volontari del Soccorso alpino della Valsassina.