Colico, ragazzo muore travolto da un treno dopo la festa per i 18 anni con gli amici: indagini in corso

Colico (Lecco), 23 dicembre 2023 – È morto sotto il treno del mattino il giorno del diciottesimo compleanno. Questa mattina intorno alle sei un ragazzo di 18 anni che abitava in provincia di Sondrio ha perso la vita lungo il binari della linea Lecco-Sondrio all'altezza della stazione ferroviaria di Colico.

Aveva trascorso buona parte della notte in una discoteca della zona proprio per festeggiare con gli amici il compleanno, quando è stato investito da un treno in transito. Il macchinista quando lo ha visto non è riuscito ad arrestare la corsa nonostante abbia azionato la frenata rapida d'emergenza.

Gli agenti della Polfer stanno compiendo accertamenti per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente, oppure di un gesto estremo volontario. In seguito a quanto accaduto, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta, con corse cancellate e ritardi fino a 45 minuti.