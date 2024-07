Colico, capriolo incastrato in un'inferriata e ferito: salvato dalla Polizia provinciale

Colico (Lecco), 30 luglio 2024 – E' rimasto imprigionato tra le sbarre in metallo di un'inferriata di una recinzione. Ha provato a divincolarsi per liberarsi, ma ha solo peggiorato la situazione, procurandosi un'estesa lacerazione al fianco. Un giovane capriolo, forse in fuga da un cane o magari da un predatore, questa mattina è stato trovato incastrato in uninferriata in metallo. Era ferito, esausto per i tentativi di disincagliarsi e spaventato.

Lo hanno salvato gli agenti della Polizia provinciale di Lecco, insieme ad un veterinario dell'Ats della Brianza. L'animale è stato sedato e gli sono stati coperti gli occhi per non agitarlo ulteriormente, poi è stato liberato, sottoposto alle prime cure e infine è stato trasferito alla Stella del Nord, il Cras di Calolziocorte, il Centro di recupero degli animali selvatici gestito dai volontari della Leida, Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Nonostante la grave lacerazione all'altezza dell'arto posteriore destro, il capriolo dovrebbe riuscire a sopravvivere per pii probabilmente essere reimmesso in natura, nel suo ambiente.