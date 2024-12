Colico, la barca bed&breakfast abusiva ormeggiata sul lago: armatore denunciato

Colico (Lecco), 4 dicembre 2024 – Pernottamento e prima colazione in barca. Ma senza alcun permesso che gli consentisse di farlo. I finanzieri del Roan di Como, il Reparto operativo aeronavale, hanno scoperto un B&B abusivo gallegiante ormeggiato sul lago di Como a Colico. Sì, ormeggiato, perché non era un bed and breakfast su terraferma ma un “boat and breakfast”, cioè una barca a vela su cui è possibile alloggiare, trascorrervi una romantica notte in cabina e sottocoperta cullati dalle onde, e, al mattino, fare colazione, servizio tutto incluso, oltre che tutto irregolare: una sorta di albergo cinque stelle direttamente sul lago.

Prenotazioni on line

Le prenotazioni, rigorosamente online, tramite una delle tante piattaforme di booking. “I proprietari offrivano la possibilità di dormire a bordo dell’imbarcazione, senza cederla in locazione, offrendo il servizio di alloggiamento e prima colazione, al pari di una struttura turistica”, spiegano dalla Finanza. I militati delle fiamme gialle hanno denunciato a piede libero l'armatore che fisicamente gestiva l'attività e accoglieva gli ospiti, di cui tra l'altro nemmeno comunicava le generalità in Questura, come invece è obbligatorio. Hanno inoltre staccato multe per 300mila euro per violazioni al Codice della nautica da diporto. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti di carattere fiscale.