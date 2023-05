Civate, truffa del falso nipote: nonnina consegna 6.500 euro e i gioielli

Lecco, 30 maggio 2023 - Un indagine partita da Biella ha permesso di individuare una truffa messa a segno in provincia di Lecco con il trucco del finto incidente ai danni di una persona anziana. Il raggiro è stato compiuto il 24 maggio, ai danni di un’anziana di Civate contattato ripetutamente al telefono da un truffatore che gli ha fatto credere che la nipote fosse stata arrestata e fosse necessario versare al più presto una cauzione per rimetterla in libertà.

La nonna gli ha consegnato tutto quel che aveva in casa: 6.500 euro in contanti e i gioielli di famiglia. Il truffatore però il giorno dopo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile di Biella che perquisendo la sua abitazione hanno trovato i gioielli e i contanti. Dopo una breve indagine è partita la segnalazione alla polizia di Lecco per verificare se vi erano stata delle truffe in zona. Convocata in questura l’anziana ha formalizzato la denuncia per truffa e ha riconosciuto i gioielli tra quelli sequestrati al truffatore. Alla donna è stato restituito anche il denaro che il truffatore non era ancora riuscito a spendere.