Cernusco, ubriachi e drogati al volante: 5 patenti ritirate

Controlli della polizia stradale

Cernusco Lombardone (Lecco) – Ubriachi e drogati al volante sulle strade della Brianza. In poche ore gli agenti della Polizia stradale ne hanno fermati e tolti dalla circolazione cinque prima che innescassero incidenti e provocassero qualche danno per se stessi e soprattutto per gli altri.

L'altra notte i poliziotti della Stradale di Lecco e Varese hanno allestito un posto di controllo sulla ex Statale 36 a Cernusco Lombardone contro le stragi del fine settimana. Con loro c'erano anche i medici della questura con una sorta di ufficio e ambulatorio medico mobile viaggiante su un camper attrezzato con strumenti in grado di rilevare e misurare alcol e sostanze stupefacenti.

Su 27 automobilisti sottoposti al test dell'etilometro, 4 sono risultati positivi: 3 con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi di alcol per litro, che sono stati così denunciati a piede libero per guida in strato di ebbrezza; uno con un tasso inferiore. In tre invece sono stati sottoposti al drogatest e uno è risultato positivo. A tutti è stata ritirata la patente.