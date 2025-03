Cento alunni lecchesi investigatori di fiumi

Investigatori di fiumi. Lo sono diventati 100 alunni di quinta elementare di alcune scuole lecchesi - la Giusuè Carduccil la Torre Tarelli e la Cesare Battisti - che hanno partecipato a un laboratorio guidati dai professori Laura Longoni e Alessio Radice dei laboratori di Geologia e Geofisica applicata e Idraulica montana del Politecnico di Lecco. I baby investigatori sono stati guidati a riflettere sull’importanza fondamentale dell’acqua, ma anche sul rischio idrogeologico, in particolare sulle alluvioni. Una questione tutt’altro che teorica, anche a Lecco, visto che alcuni anni fa è esondato il torrente Caldone, che attraversa la città. Per rendere l’apprendimento più concreto i ricercatori Monica Corti, Camilla Crippa, Hasan Eslami, Lorenzo Panzeri, Ana Maria Rotaru, Sara Rrokaj e Alessandro Scaioli, hanno proposto una dimostrazione pratica con un modello in scala ridotta.

