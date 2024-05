Centauro gravissimo sopravvive un giorno allo scontro con l’auto

È sopravvissuto poco più di ventiquattro ore all’incidente che lo aveva ridotto in fin di vita. Antonio Sette, 64 anni, di Domaso, è morto domenica in tarda serata all’ospedale di Varese, dov’era stato trasportato sabato sera d’urgenza in seguito all’incidente avvenuto alle 19.30 sulla Statale Regina a Sorico. Il centauro, alla guida di una Fantic Raider fuoristrada, viaggiava tenendosi sulla parte destra della carreggiata, nella stessa direzione di una Ford Focus guidata da un venticinquenne di Colico, in direzione Nord.

I due veicoli si sono urtati sulle rispettive fiancate: la Ford aveva segni soprattutto nella parte anteriore destra, mentre la moto risulta danneggiata nella parte sinistra. Sette è finito a terra, riportando fin da subito lesioni gravissime. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato e portato a Varese in elisoccorso, dove ha smesso di vivere domenica sera. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate alla Polizia stradale di Sondrio, intervenuta sabato, e coordinate dal sostituto procuratore di Como Giulia Ometto, che nelle prossime ore assegnerà l’incarico per svolgere l’autopsia.

Pa.Pi.