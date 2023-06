Lecco, aggredito in treno con cocci di bottiglia dal branco: 18enne derubato della catenina d’oro

Cassago Brianza (Lecco), 4 giugno 2024 – Branco di scippatori in azione sul treno della domenica. A farne le spese è stato un ragazzo italiano di 18 anni, che è stato aggredito con cocci di bottiglia e derubato della catenina d'oro che indossava al collo mentre viaggiava su un treno della besanina, la linea S7 Milano–Lecco, nella tratta Renate-Cassago Brianza.

E' successo nel pomeriggio di domenica 4 giugno all'altezza della stazione di Cassago Brianza. Il 18enne sarebbe stato circondato e assalito da altri giovani stranieri che lo hanno messo all'angolo e gli hanno strappato la collanina. Lui ha provato a reagire, ma era in netta inferiorità numerica. Una volta in stazione è riuscito a scendere e ha lanciato l'allarme: è stato soccorso dai sanitari dei Areu con i volontari di Sos Lurago d'Erba, mentre gli scippatori in branco sarebbero riusciti a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri di Costa Masnaga.

In zona sono installate comunque diverse telecamere. Il 18enne, che ha riconosiuto tra gli aggressori un 16enne e un 19enne maghrebini, è stato poi trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Per consentire l'intervento dei soccorritori e dei carabinieri, il treno è rimasto fermo in stazione più a lungo di quanto programmato, con conseguenze sulla circolazione anche degli altri treni.