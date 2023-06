Casatenovo, Silvio Berlusconi ha venduto l’ex nido d'amore: lo ha comprato la nipote del papà del Toblerone

Casatenovo (Lecco), 11 giugno 2023 – L'ex nido d'amore di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale ora appartiene alla nipote dell'inventore del Toblerone. La villa di Rogoredo di Casatenovo, che il leader di Forza Italia si era comperato nel 2015 per regalarla alla sua compagna dell'epoca, è stata venduta a Lavinia Eleonoire Jacobs, nipote di Klaus Jacobs, il papà del Toblerone scomparso nel 2008.

L'ex presidente del Consiglio l'aveva pagata almeno 2 milioni e mezzo di euro, investendo poi un'altra fortuna per ristrutturarla e ampliarla. Si stima complessivamente abbia investito 20 milioni di euro. Non si sa a quanto l'abbia rivenduta.

La villa di Rogoredo prima di Berlusconi apparteneva al patron gruppo immobiliare Giambelli, lo stesso delle Torri Bianche di Vimercate. Si chiamava proprio Villa Giambelli. Il cavaliere, che l'ha ribattezzata Villa Maria, se l'è regalata nel giorno del suo 79esimo compleanno per viverci con Francesca Pascale.

L'ha completamente ristrutturata, trasformandola in una dimora da quasi 2mila metri quadri con 7 camere da letto e 8 bagni, il tutto in un parco di oltre 3 ettari. Ha impiegato due anni per trasformarla nella casa dei suoi sogni con una veranda, un ampio ingresso, una sorta di salone delle feste, una palestra e persino una sala cinematografica ed un bar.

Nel giardino avrebbe potuto costruire altre villette, ma ha preferito rinunciare alla facoltà edificatoria per condividere quel piccolo paradiso solo con la sua ex fiamma. Ha tuttavia mantenuto fede agli impegni assunti dai precedenti proprietari, cedendo parte del parco per realizzare una pista ciclpedonali e regalando un nuovo sagrato ai fedeli della parrocchia della frazione.

La storia tra Berlusconi e Pascale è poi però naufragata. Lei ha scelto la cantante Paola Turci. All'indomani del matrimonio tra le due, Silvio ha subito messo in vendita Villa Maria. La magione non è rimasta molto sul mercato. “La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, ha trovato immediatamente un acquirente – aveva conferma già lo scorso luglio Dimitri Corti, ceo e founder di Lionard, la società i cui agenti si sono occupati delle trattative e della vendita. - Fino ad oggi è stato osservato il massimo riserbo nel rispetto della privacy che garantiamo ai nostri clienti. Alla luce delle recenti speculazioni, abbiamo scelto di derogare al nostro modus operandi per precisare che la villa non è più disponibile sul mercato”.

Ora è caduto pure l'ultimo vincolo di riservatezza, anzi il penultimo: il nome della acquirente, cioè Lavinia Eleonoire Jacobs, nipote di Klaus Jacobs, definito su Forbes “il più grande venditore di cioccolato e caffè in Europa”. Adesso manca l'ultimo dettaglio: il prezzo di vendita, che ad oggi rimane un segreto.