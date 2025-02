Capriolo senza forze. Soccorso e curato nel centro Cras

Accucciato a terra, lungo in sentiero in mezzo ai boschi di Dorio, ridotto allo stremo delle forze. A essere stremato, tanto da non riuscire nemmeno a rialzarsi e scappare, un capriolo in evidente difficoltà. Lo hanno recuperato e salvato gli agenti della Polizia provinciale di Lecco. È una femmina di circa un anno e mezzo d’età. Il capriolo, dopo essere stato soccorso, è stato trasferito al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, il centro di recupero per animali selvatici gestito dai volontari della Leidaa.