Cantieri, viabilità e Olimpiadi Quarto ponte: sarà a doppia corsia

di Daniele De Salvo

C’è chi viene e c’è chi va. Sia gli uni, sia gli altri potranno utilizzare il futuro nuovo Quarto ponte della Statale 36. Il ponte, che verrà costruito accanto all’attuale Terzo ponte Alessandro Manzoni calcato mediamente da 75mila automobilisti al giorno, sarà infatti a doppia corsia, una in ingresso a Lecco, l’altra in uscita, come chiesto dal sindaco della città dei Promessi sposi, Mauro Gattinoni. La corsia in uscita dal capoluogo verrà realizzata al posto della pista ciclopedonale prevista nei progetti iniziali.

"Provincia di Lecco e Comune di Lecco si stanno impegnando a trovare una sintesi in un protocollo d’intesa che sancisca un percorso atto ad arrivare alla realizzazione nel minor tempo possibile di una corsia in uscita da Lecco, senza far venir meno il grande risultato ottenuto da tutto il territorio con la realizzazione della corsia in entrata – si legge in una nota congiunta diffusa da Villa Locatelli e Palazzo Bovara –. Questa nuova infrastruttura rappresenta infatti un primo passo necessario che porterà beneficio a tutti coloro che si muovono verso il capoluogo e il nord della provincia". Per non perdere tempo, intanto, entro fine anno cominceranno i lavori per realizzare la corsia di innesto sulla Sp 72 sulla Statale 36, come previsto dal progetto esecutivo già approvato dai tecnici di Anas.

Contestualmente verranno redatte le tavole per mettere mano ai disegni iniziali e realizzare la corsia di uscita da Lecco. Per il Quarto Ponte della Milano–Lecco sono stati già stanziati 30 milioni. Avrà una campata di 350 metri. Servirà per il traffico locale. Ci vorranno 22 mesi per costruirlo e dovrebbe essere pronto entro l’accensione del tripode delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 che si svolgeranno anche in Valtellina.