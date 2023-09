Lecco, cane precipita in un canale in zona Pialeral: vigili del fuoco recuperano e salvano Kim

Lecco, 10 settembre 2023 – Kim è salvo. Il quattrozampe precipitato in una forra è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e riconsegnato al proprietario.

I soccorsi

Questa mattina verso le 10.30, in zona Pialeral, al ‘Buco del Toro’, i Vigili del Fuoco di Lecco hanno lavorato per circa tre ore per il recupero del cane finito in un profondo canale.

Recupero difficile

In azione una squadra da terra, con il supporto dell’elicottero Drago 141. Poco prima di mezzogiorno, la centrale del Bione ha fatto sapere che “il recupero è più difficile del previsto, il povero animale è finito in una forra di 60-70 metri di profondità. L’intervento è ancora in corso”.

La forra dove è precipitato il cane Kim

Il salvataggio

Ma finalmente alle 13 la buona notizia: “Intervento terminato con successo, il cane Kim riconsegnato al proprietario dopo essere caduto in una forra di circa 30 metri”.