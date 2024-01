Camping No Stress chiusura definitiva. Tre senza un tetto

Con qualche ora di anticipo. Da stamane cancelli chiusi al camping No Stress di via Cecilio e utenze staccate. La comunicazione dei gestori alla quindicina di alloggiati – fino a tre mesi fa erano una quarantina – del resto era stata perentoria: entro le 8 di domenica 7 gennaio tutti dovranno essere fuori e i cancelli saranno chiusi. Una decisione che aveva fatto seguito all’incendio che aveva distrutto un paio di casette all’inizio del novembre scorso e all’intossicazione per le esalazioni di monossido di carbonio di un ospite avvenuta l’anno precedente. Una serie di incidenti che aveva attirato l’attenzione sulla struttura e innescate anche confronti politici a Palazzo Cernezzi con le critiche sollevate dal Pd al sindaco.

Passato il clamore, la vicenda è giunta alla conclusione. E così in queste ultime ore anche chi aveva resistito ha trovato altra sistemazione. Non tutti, però. Le persone residenti a Como, una soluzione l’hanno trovata. Per chi era giunto da fuori provincia l’impresa è stata più difficile. Almeno tre sono rimasti senza alternative.R.Co.