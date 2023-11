Cambio al vertice della casa circondariale di Pescarenico. Antonina D’Onofrio lascia la poltrona a Luisa Mattina

Cambio della guardia in carcere a Pescarenico. La nuova direttrice della casa circondariale di Lecco è Luisa Mattina. Prenderà servizio entro fine mese. Sostituisce Antonina D’Onofrio. Lo annuncia il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia: "Ringrazio la direttrice uscente Antonina D’Onofrio e la comandante della Polizia penitenziaria Giovanna Propato per l’ottima gestione e per la capacità dimostrata in questi anni di sperimentare nuove progettualità per aumentare la funzione rieducativa della detenzione. Porgo le mie congratulazioni alla nuova direttrice Luisa Mattina". A Pescarenico ci sono 83 reclusi, 51 dei quali stranieri, detenuti in 34 celle. La capienza prevista sarebbe di 53, quella tollerabile è di 88.

D.D.S.