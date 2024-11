Calolziocorte, petardi e fuochi d’artificio contro i carabinieri

Calolziocorte (Lecco) – Petardi e fuochi d'artificio contro i carabinieri. Nella notte a Calolziocorte i carabinieri sono stati bersagliati da botti e fuochi pirotecnici. Non risultano feriti.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica e i contorni della vicenda. Dalle prime informazioni, risulta che i militari fossero di pattuglia e siano intervenuti in una zona residenziale di Calolzio dove da più tempo, di notte, vengono sparati ed esplosi petardi e fuochi d'artificio appunto. La santabarbara stava proseguendo da parecchio tempo: prima sono stati esplosi almeno una trentina di botti molto potenti, delle vere e proprie bombe carta, con deflagrazioni che hanno fatto tremare i vetri alle finestre delle case della zona; poi è stata la volta dei carabinieri.

Alla vista dei carabinieri, chi stava esplodendo i botti, invece che smettere, li avrebbe indirizzati anche contro di loro. Se, come pare, sia stata un'azione di guerriglia urbana volontaria nei confronti dei carabinieri in servizio, oppure una svista non voluta, resta al momento tutto da verificare. Quanti abitano in paese sono esasperati per la situazione che si protrae ormai da settimane, praticamente quasi tutte le sere e tutte le notti.