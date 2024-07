Calolziocorte, litiga con un ragazzo e lo investe con il Suv

Calolziocorte (Lecco), 12 luglio 2024 – L’ipotesi si è fatta strada subito dopo i primi accertamenti: l’investimento di un uomo di 27 anni, avvenuto mercoledì sera poco dopo lo 20.30 a Calolziocorte in corso Europa, non sarebbe stato del tutto accidentale. Il soccorso del 118 è intervenuto sulla Lecco-Bergamo alle 20.45, in un parcheggio poco distante da un locale pubblico, per un investimento di pedone investito da un’auto. Le cui condizioni, al momento della chiamata, erano apparse molto gravi, tanto che l’uscita è stata in codice rosso, per poi essere trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni. Conseguenze serie dunque, ma non in pericolo di vita. Tuttavia fin dal primo sopralluogo dei carabinieri, sarebbe emerso uno scenario che rischia di non essere accidentale. Risulta infatti che poco prima del ferimento del ventisettenne, fosse scoppiata una lite tra un cinquantenne e altre persone presenti nel bar, tra cui i gestori e altri clienti.

Al volante di un Suv

Una discussione non meglio chiarita, ma con questa premessa, il cinquantenne sarebbe salito su un Suv, partendo nervosamente verso la strada, e travolgendo prima il ventisettenne e poi anche un ombrellone e altri arredi esterni. Quello che è da chiarire è se l’urto con il ferito sia stato voluto o accidentale, ma in ogni caso l’auto non si è fermata e l’uomo alla guida no si è preoccupato di prestare soccorso o di e verificare le condizioni del pedone che aveva appena travolto. Dalle prime informazioni, sembra che il conducente fosse arrivato nel locale già alterato, non è chiaro per quale motivo, riuscendo facilmente a litigare. Una ricostruzione che al momento viene fatta al condizionale, in attesa di capire meglio cosa effettivamente è accaduto nel locale, e soprattutto la dinamica dell’investimento, che diventerebbe strategica nell’attribuirgli un profilo di reato. Al momento , per quanto si sa, mancherebbe anche la certezza dell’identità dell’investitore, su cui stanno lavorando i carabinieri di Calolziocorte e del comando provinciale di Lecco. Che in queste primissime fasi, stanno procedendo con atti dovuti: l’ascolto dei testimoni che erano presenti, la ricerca della targa dell’auto anche acquisendo immagini di telecamere. Identità che potrebbe anche essere emersa grazie agli stessi testimoni.