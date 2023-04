Calolziocorte, incidente sulla Lecco-Bergamo: gravissimo un motociclista di 50 anni

Calolziocorte (Lecco), 14 aprile 2023 – Grave incidente stradale sulla Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Un motociclista di 50 anni si è schiantato contro un'auto. Il 50enne era in sella alla sua Bmw F700 ed è stato urtato da una automobilista straniera al volante di una Bmw che si stava immettendo sulla strada principale. In seguito allo scontro è stato scaraventato a terra sull'asfalto.

Le sue condizioni sono parse da subito estremamente critiche. È stato soccorso dai sanitari dell'autoinfermieristica e dai volontari della Croce rossa, a cui poi si sono aggiunti i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como. E poi è stato poi trasferito d'urgenza con il mezzo aereo d'emergenza direttamente all'ospedale di Circolo di Varese.

La prognosi è riservata: ha riportato politraumi e altre lesioni. Gli agenti della Polizia locale, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per svolgere i rilievi, hanno dovuto temporaneamente chiudere al transito la strada, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona, perché la Lecco-Bergamo è uno dei principali e più trafficati collegamenti del territorio alle porte di Lecco.