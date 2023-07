Calolzio, il cane Bori si butta nel fiume e la padrona lo segue: entrambi restano bloccati in acqua

Calolziocorte (Lecco) 20 luglio 2023 – Il cane Bori si è tuffato nel torrente e la sua padrona lo ha seguito per recuperarlo, ma sono rimasti bloccati entrambi. Per toglierli dai guai e riportarli entrambi al sicuro sono intervenuti i vigili del fuoco. È successo a Calolziocorte.

Bori, uno splendido esemplare di amstaff, durante la sgambata, ha visto il corso d'acqua e d'istinto si è buttato dentro per giocare e rinfrescarsi. La sua proprietaria lo ha raggiunto per bloccarlo e recuperarlo, ma poi né l'uno né l'altra sono stati più in grado a uscire dal torrente. I primi ad aiutarli è stato un passante che ha trattenuto Bori per evitare che scappasse, perché era terrorizzato.

Poi sono arrivati i vigili del fuoco di Lecco con gli specialisti della squadra saf addestrati per gli interventi in ambiente speleo alpino fluviale. I soccorritori con una scala si sono calati nel letto del fiume, hanno imbracato sia Bori, sia la “mamma” e li hanno recuperati entrambi, bagnati fradici, spaventati, ma sani e salvi.