Caduta con lo scooter. Il motociclista morto non indossava il casco

Ha fatto tutto da solo, mentre era alla guida di uno scooter T-Max, lunedì sera alle 21.30, a Lomazzo. Che osa sia successo in quegli attimi che hanno preceduto la sua caduta a terra non è stato possibile ricostruirlo, ma è certo che Rachid Farouk, 41 anni residente a Cogliate (Monza e Brianza), non indossava il casco a protezione della testa. La sua caduta è stata fatale e i pochi minuti che hanno separato l’incidente dall’arrivo dei soccorsi non sono bastati a salvargli la vita: l’uomo è morto sul colpo, mentre l’elisoccorso si era alzato in volo per accelerare il suo trasporto in ospedale. Il magistrato di turno della Procura di Como, Antonio Nalesso, ha disposto il sequestro della moto e in queste ore darà incarico per svolgere l’autopsia, che potrà dare qualche risposta in più rispetto alla dinamica dell’incidente ricostruita dai carabinieri sul posto. L’incidente è avvenuto in via Roma all’altezza del civico 10 a Manera, un tratto di strada non largo ma sostanzialmente dritto e senza apparenti rischi, costeggiato da palazzi. Se la perdita di controllo della moto sia stata causata da un malore, potrà stabilirlo l’esame del medico legale, ma quando Farouk è finito a terra non aveva alcuna protezione.