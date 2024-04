Cadono in quota. Due scialpinisti feriti ma salvi

Due sci-alpinisti della provincia di Bolzano sono precipitati in alta quota ma fortunatamente in un’area innevata, ieri poco prima delle 14, sulle montagne nel territorio comunale di Valfurva. Hanno riportato ferite serie, ma sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. L’incidente, la cui dinamica non è stata ancora ricostruita, si è verificato a oltre 3mila metri sotto il rifugio Casati sul gruppo Ortles-Cevedale. Entrambi hanno circa 40 anni. Le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio sono state attivate dalla centrale operativa di Areu. L’elicottero di Elisondrio ha contribuito al recupero dell’infortunato con le lesioni meno serie, che ha dato l’allarme, per trasportarlo al Morelli. Ha riportato traumi alla schiena. Il compagno è stato invece trasferito a Bolzano. Le sue condizioni sono più serie.