Tragedia a Brivio, anziano trovato morto in casa

Brivio (Lecco), 18 marzo 2024 – È stato trovato in casa senza vita, colpito molto probabilmente da un malore. La vittima è Paolo Cereda, 73 anni, che viveva da solo all’interno della sua abitazione sul lungofiume. I conoscenti non avevano notizie di lui da alcuni giorni, qualcuno ha provato a chiamarlo ma non rispondeva al telefono. Altri indizi, con il passare dei giorni, hanno fatto crescere i sospetti che potesse essersi sentito male in casa, e sono stati chiamati i carabinieri. Oggi i militari hanno fatto accesso nell’abitazione, dove l’uomo è stato trovato morto. Ora sarà il magistrato a valutare la necessità di eventuali accertamenti.