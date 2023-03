Brivio lascia la dirigenza Pd: troppi attacchi

L’ex sindaco di Lecco non è più un dirigente del Pd. Virginio Brivio, 61 anni, secondo presidente della Provincia di Lecco dal 2004 al 2009 e sindaco di Lecco per due mandati dal 2010 al 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla direzione provinciale del Pd e dal direttivo del circolo di Valmadrera, il suo paese. Alcuni attuali assessori e consiglieri comunali di Lecco che sostengono il suo successore Mauro Gattinoni, continuano ad attaccarlo, senza che nessuno compagno di partito lo difenda. "Di fronte ai ripetuti attacchi, alle mistificazioni e banalizzazione di elementi oggettivi che hanno caratterizzato la mia esperienza amministrativa, portati avanti da una parte della Giunta e della maggioranza, dal segretario cittadino e da altri autorevoli esponenti del Pd, al silenzio dei vertici provinciali, prendo amaramente atto che devo confrontarmi sempre più, se non difendermi, anzitutto con la diffidenza e i pregiudizi di alcuni colleghi di partito e di maggioranza", spiega. Solo settimana scorsa i dem lecchesi avevano già perso due consiglieri comunali. "Faccio con dispiacere questo passo in un momento di promettente rilancio dell’azione del partito che le recenti primarie hanno innescato", confida Virginio Brivio. D.D.S.