Brivio, 39enne scivola nell'Adda: si aggrappa ai rami per resistere alla corrente. Salvo per miracolo

Brivio (Lecco), 17 marzo 2024 – Bagno serale fuoriprogramma nell'Adda sabato sera a Brivio. Ieri, poco dopo le 22.30, un brianzolo di 39 anni della zona che stava camminando sul lungofiume alla periferia del paese, è scivolato dall'alzaia ed è finito in acqua. A fatica è riuscito ad aggrapparsi a qualche arbusto e ramo sporgente per evitare di essere portato via dalla forte corrente del fiume in piena per le abbondanti piogge dei giorni scorsi.

Poi, nonostante il principio di ipotermia per l'acqua fredda e l'acqua che ha bevuto, con le poche forze che gli restavano, si è trascinato a riva e su per la piccola ma ripida scarpata della sponda. Una volta all'asciutto e al sicuro ha chiesto aiuto ad altri passanti.

"Sono caduto nell'Adda", ha raccontato, battendo i denti e tremando per il freddo e tossendo per l'acqua che gli è finita nei polmoni. E' stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa italiana di Olgiate Molgora. Sul posto anche i carabinieri per accertarsi che si fosse trattato veramente di un incidente e non magari di altro. Il 39enne è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato in osservazione, sia per il principio di assideramento, sia perché ha respirato acqua e rischiato pure di affogare.