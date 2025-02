Molteno, esplode bombola di gas: distrutto un appartamento

Molteno (Lecco), 24 luglio 2017 - L'esplosione di una bombola di gas domenica sera a Molteno ha scatenato un incendio. In seguito al rogo l'appartamento in cui si è verificata la deflagrazione è stato parzialmente distrutto, ma le fiamme hanno danneggiato anche le abitazioni vicine. L'incidente si è verificato in una vecchia corte di via Isabella Riva, in centro paese, all'ultimo piano del complesso residenziale, nei locali occupati da alcuni cittadini stranieri di origine africana. Il boato è stato impressionante, come quello di una bomba, si è udito a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti in forze i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Una pensionata che vive lì, quando ha udito il botto, in preda al panico, ha cercato di abbandonare lo stabile, come del resto molti altri condomini, ma durante la fuga è inciampata ed è caduta. Per medicarla è stata trasferita in ospedale. Fortunatamente non si registrano altri feriti. L'episodio ha provocato anche momenti di tensione tra gli inquilini che hanno provocato l'esplosione e gli altri dirimpettai. Per placare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse si sono dovuti mettere in mezzo i militari. Le verifiche sull'accaduto e per accertare eventuali responsabilità ed omissioni sono in corso.