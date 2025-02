Boato in azienda e poi le fiamme. Paura per le esalazioni tossiche

Un boato, poi le fiamme. Allarme ieri mattina all’interno di un’azienda edile di Nava, frazione di Colle Brianza, dove si è sviluppato un incendio, probabilmente a causa di un problema ad una bombola a gas per saldature. Un 68enne è stato soccorso dai sanitari di Areu e dai volontari della Croce bianca di Merate, che lo hanno trasferito in ospedale a Lecco: nulla di grave per fortuna, solo un forte stato di agitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre. Per il timore di possibili esalazioni tossiche a quanti abitano e lavorano in zona è stato raccomandato di indossare mascherine ffp2, di non aprire le finestre e di restare per quanto possibile al chiuso. I tecnici di Arpa del dipartimento di Lecco e Sondrio hanno poi verificato con la loro strumentazione portatile che non sussistevano pericoli. Notizie rassicuranti anche sull’eventuale contaminazione con l’acqua usata per spegnere l’incendio, che invece è stata quasi tutta raccolta, senza filtrare nel terreno. Paura pure per la copertura in amianto del capannone dove si è innescato il rogo, che però non avrebbe danneggiato il tetto. D.D.S.