Bloccato con la droga. Il complice si dilegua

Il complice è riuscito a fuggire ma Hicham Zitouni, marocchino di 23 anni, l’altra sera è stato bloccato dai carabinieri di Olgiate Comasco nel suo bivacco nei pressi della zona di via Bestetti, a Beregazzo, dove aveva il proprio luogo di spaccio. Nello zaino nascondeva 40 grammi di hashish, 70 euro in contanti, un bilancino di precisione e altro materiale per confezionare le dosi. Droga, soldi e materiali vari sono stati messi sotto sequestro, contestualmente all’arresto. Ieri mattina è stato processato per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, ha chiesto i termini a difesa: il processo è stato quindi rinviato, Zitouni scarcerato con divieto di dimora in provincia di Como. Ora sono in corso accertamenti per identificare il complice con il quale divideva il bivacco, che è scappato all’arrivo dei carabinieri.