Beve e non ricorda nulla Finisce a processo per una maxi-rissa

Aveva esagerato nel bere. I sanitari gli hanno trovato un tasso alcolemico nel sangue pari a 3,29. Non ricorda nemmeno della scazzottata tra lui e un’altra persona all’interno della discoteca a Dalmine, domenica sera. Era talmente agitato S. F. 24 anni, di Calco (Lecco), un lavoro fisso, che i militari della Compagnia di Treviglio per calmarlo e immobilizzarlo hanno dovuto usare per ben due volte lo spray urticante. Nel frattempo lui ne ha combinate di tutti i colori. Il giovane, difeso dall’avvocato d’ufficio Alessia Brignoli, è stato processato per per resistenza. Davanti al giudice, Donatella Nava, ha chiesto scusa per quello che è accaduto, anche nei confronti dei carabinieri (prognosi di 15 giorni). Il processo è stato aggiornato.