"BERGAMO: Lavori al viadotto Boccaleone senza impatto sul traffico cittadino"

Dal Comune garantiscono che il nuovo fronte dei lavori non impatterà sul traffico cittadino del mattino, visto che operai e mezzi interverranno nelle ore notturne. E che non dovrebbero esserci problemi neanche la sera. Per due ragioni: la minor quantità di mezzi in viaggio e perché si "procederà con semplici deviazioni, senza particolari ripercussioni per gli automobilisti". Quel che è certo è che nelle prossime settimane il viadotto che scavalca il quartiere di Boccaleone sarà sottoposto a un’operazione di restyling, dopo l’intervento di manutenzione eseguito un paio di anni fa.

Gli anni, infatti, si fanno sentire e i piloni e i giunti della struttura, gravati dal peso costante di decine di migliaia di auto, camion e motociclette, hanno bisogno urgentemente di essere rinforzati e sostituiti. E saranno inserite barre di ferro nei piloni per rafforzarli. Una risposta all’impatto del tempo e delle sollecitazioni del traffico, che nel 2021 Palazzo Frizzoni stimava in aumento del 3% ogni anno.

Michele Andreucci