Benemerenza civica alla Calcio Lecco tornata in B dopo 50 anni

Lecco, 8 novembre 2023 – Il Nicolino d'oro di quest’anno va alla Calcio Lecco 1912 promossa in serie B. La benemerenza civica è stata assegnata anche al compianto Paolo Cereda, che è stato referente provinciale dell'associazione Libera contro le mafie, e al fotografo internazionale Mauro Lanfranchi. La cerimonia di consegna della massima onorificenza comunale si svolgerà in occasione della festa patronale di San Nicolò, protettore di Lecco.

La Calcio Lecco 1912 è la società calcistica della città dei Promessi sposi. I blucelesti sono stati fondati il 22 dicembre 1912. Dopo mezzo secolo, il Lecco è tornato in serie B, sotto la guida del presidente Paolo Di Nunno e del mister Luciano Foschi, esonerato da poche settimane. Il Lecco, oltre che in B, era stato anche in serie A per tre stagioni. Tra il palmares della Calcio Lecco 1912 ci sono una Coppa Italia Serie C e una Coppa Anglo-italiana.

Paolo Cereda è mancato nel settembre 2017 all’età di 54 anni. È stato responsabile provinciale lecchese dell'associazione Libera e componente del coordinamento nazionale dell'associazione antimafia fondata nel 1995 da don Luigi Ciotti. Era stato anche in Africa, in Ruanda come cooperante di Caritas italiana.

Di professione era dipendente del comune di Valmadrera. Si deve sostanzialmente a lui il recupero di alcuni beni confiscati agli affiliati alla 'ndrangheta lecchese, come la pizzeria Wall Street di Franco Coco Trovato e la pizzeria il Giglio.

Mauro Lanfranchi è un fotografo lecchese di fama internazionale. Ha da poco compiuto 71 anni. È un veterano delle fotografie delle montagne, soprattutto delle Alpi lombarde. Eppure ha cominciato con la fotografia subacquea, Ha vinto numerosi premi. Con i suoi scatti, oltre alle montagne di Lombardia, ha fatto conoscere Lecco, i suoi rioni e il suo lago in tutto il mondo. Durante la sua carriera lunga più di 40 anni ha collaborato con oltre 250 testate giornalistiche di settore, oltre che con importanti aziende.

A scegliere a chi assegnare la benemerenza civica del Nicolino d'oro, in onore del patrono cittadino, sono stati i componenti della Conferenza dei capigruppo. Fanno parte della Conferenza dei capigruppo, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il presidente del Consiglio comunale di Palazzo Bovara Roberto Nigriello, i vicepresidenti e i capigruppo dei diversi gruppi consiliari consiliari. Il verdetto è arrivato ieri sera, al termine dell'apposita riunione convocata per decidere quali cittadini premiare, in base anche alle proposte e alle candidature formulate dai lecchesi.