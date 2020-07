Bellano (Lecco), 13 luglio 2020 – Buona la prima dell'Orrido ma anche di Claudio Bisio a Bellano. Nel primo fine settimana di riapertura dell'Orrido di Bellano quasi 2mila visitatori si sono avventurati nel canyon del Pioverna. “L’Orrido riapre e fa subito boom – commentano entusiasti i gestori dell'attrazione naturale, rimasta chiusa a lungo per sistemare una passerella crollata a causa della caduta di un albero ma anche per lavori di messa in sicurezza complessivi, preludio al raddoppio del percorso -. Quasi 1700 persone in due giorni hanno visitato la nostra gola!”. E tra loro c'è stato anche Claudio Bisio, aqccompagnato dal sindaco Antonio Rusconi, che con Gigio Alberti in anteprima nazionale domenica sera sul palco dell'eliporto ha inaugurato la stagione estiva portando in scena il loro spettacolo “Ma tu sei felice?”.

