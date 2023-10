Barzio, corde impigliate sulla Zucco Angelone: scalatori sospesi nel vuoto a oltre mille metri di quota

Barzio (Lecco), 9 ottobre 2023 – Sono rimasti bloccati in parete, sospesi nel vuoto. Li hanno recuperati i tecnici del Soccorso alpino con i soccorritori dell'eliambulanza di Areu.

Scalatori bloccati in parete

Due scalatori bergamaschi di 28 e 55 anni domenica pomeriggio sono rimasti incrodati sulla Zucco Angelone: stavano effettuando manovre in corde doppie tra la via Condorpas e la via Anabasi, ma le corde si sono impigliate. Erano sospesi a oltre 1.100 metri di quota e un centinaio di metri di altezza. Hanno provato a sbrogliare i nodi da soli, rischiando però di peggiorare la situazione e di esporsi ad ulteriori rischi.

I soccorsi

Hanno così anno saggiamente deciso di chiedere aiuto, prima che diventasse buio, chiamando gli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza.Dalla sala operativa hanno a loro volta mobilitato i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone e i sanitari dell'eliambulanza di Areu di Bergamo. I soccorritori sono stati trasbordati dall'elicottero, hanno raggiunto i due bergamaschi e li hanno riportati sani e salvi al sicuro.

La raccomandazione

“Se vi trovate in una situazione critica, è molto importante, come accaduto in questo caso, chiamare comunque il 112 e seguire le indicazioni – si raccomandano dal Soccorso alpino e speleologico lombardo. -. In questo periodo le giornate diventano progressivamente più corte e le ore di luce si riducono. Gli interventi al buio sono più complessi e quindi, se ci si trova in difficoltà, è opportuno non perdere tempo prezioso”. Meglio quindi chiedere subito aiuto per agevolare per quanto possibile i soccorritori, senza perdere tempo inutile e senza complicare ulteriormente le cose

Ragazzo in difficoltà

Sempre i volontari valsassinesi del Soccorso alpino oggi hanno recuperato un ragazzo in difficoltà in località Pianca, sotto i Pizzi di Parlasco. Sei tecnici di una squadra territoriale sono partiti a passo di marcia e hanno raggiunto il giovane dopo più di un'ora di cammino. Lo hanno messo in sicurezza con imbraco e corda per percorrere il sentiero, molto ripido, fino all'abitato di Cortenova. L'intervento non è stato particolarmente complesso, ma, tra andata e ritorno, ha impegnato i soccorritori per tutta la mattinata.