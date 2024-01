Barzio, Maicon Douglas Sisenando ai Piani di Bobbio: “È un orgoglio averlo qui”

Barzio (Lecco), 24 gennaio 2024 – Toh chi si rivede! Lo riconoscete? È Maicon Douglas Sisenando, più semplicemente Maicon, l'ex terzino di Inter del Triplete, Manchester e Roma. E' stato avvistato e immortalato quest'oggi a Barzio, sulle poste di sci dei Piani di Bobbio.

Il sindaco di Barzio

“Riconoscete il protagonista e il luogo di questa foto? - è il post sui social di Giovanni Arrigoni Battaia, il sindaco di Barzio, che ne ha subito approfittato per trasformare l'ospite in un testimonial -. Si tratta dell’ex calciatore brasiliano di Inter e Roma Maicon sulle innevate piste di Bobbio! È un orgoglio per noi essere riconosciuti come un centro capace di attirare decine di migliaia di persone ogni anno, oltre che a essere un luogo amato da vip e sportivi per trascorrere momenti di relax e sport nella natura. Ci vediamo a Barzio!”.

La carriera

Maicon ha ora 42 anni ed è considerato tra i migliori terzini della sua epoca. Nel suo palmares ci sono un campionato brasialiano, una Coppa del Brasile, 4 scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe, una Champions e una Coppa del mondo per Club. Con la maglia carioca ha messo a segno 76 presenze e 7 gol nonostante il ruolo di difensore, nei vari club in cui ha giocato 603 presenze e 38 reti. Ha concluso la sua lunga carriera da calciatore nel Tre Penne, squadra di San Marino, ma ogni tanto lo si vede in ancora in campo per qualche partita benefica tra vecchie glorie