© Riproduzione riservata

Barzanò (Lecco), 12 febbraio 2020 –in. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, a ridosso dellaLa Santa. Sul posto per domare il rogo, visibile a parecchia distanza, sono intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e i pompieri volontari del distaccamento di Merate. Non si sa ancora se il fuoco sia stato appiccato di proposito oppure per una disattenzione, ma il clima siccitoso ha contribuito alla sua rapida propagazione e complicato il lavoro dei soccorritori per arginarlo ed impedire che lambisca le abitazioni. In mattinata è invece bruciato un intero campo in via San Martino a Garbagnate Monastero.