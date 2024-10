Incidente a Ballabio, schianto frontale tra due auto: tre feriti. Uno è gravissimo

Ballabio (Lecco), 28 ottobre 2024 – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, lungo la via Provinciale a Ballabio, nel Lecchese. L’allarme è scattato poco prima della 14.45 quando due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto, come segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono intervenuti i sanitari con elisoccorso, automedica e quattro ambulanze, insieme a vigili del fuoco e carabinieri.

Un uomo, alla guida della prima auto, è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio, portato d’urgenza all’ospedale di Lecco con manovre di rianimazione in corso. Soccorsa anche una donna di 78 anni, portata in elisoccorso al San Gerardo di Monza con traumi al torace e all’addome. Il ospedale anche il conducente dell’altra vettura, un 82enne, portato in ospedale con ferite al braccio. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più probabile è che uno dei conducenti abbia accusato un improvviso malore perdendo il controllo del mezzo.