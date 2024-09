Baite filosofiche. Il festival sull’intelligenza

Filosofi, studiosi e docenti in arrivo da tutta Italia per la quarta edizione del Festival delle Baite filosofiche, in programma da venerdì a domenica, per riflettere su Genius loci, intelligenza artificiale e altre forme di intelligenza. "La proliferazione dell’Ia – spiegano i direttori scientifici Paolo Vignola e Sara Baranzoni (nella foto) – spinge il pensiero filosofico a interrogarsi sul significato stesso dell’intelligenza e sulle sue forme, sull’importanza sociale, ecologica e culturale di un’intelligenza collettiva: Intelligenza Territoriale è la scommessa". Gli incontri sono al Circolo Arci Promessi Sposi e al Crams, la tavola rotonda conclusiva nella Chiesa di Sant’Egidio.