Aveva investito un ciclista per un malore improvviso. La maestra non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta l’anziana maestra che alcuni giorni fa ha investito un ciclista a Flero, il paese in cui vivono entrambi. La signora di 87 anni che era molto nota perché era stata maestra nelle scuole locali, non si era fermata dopo avere travolto l’uomo, che l’ha inseguita pensando inizialmente a un pirata della strada. In realtà nel giro di pochi secondi l’uomo si è reso conto che la donna ha avuto un malore grave. Il suo aiuto è stato provvidenziale, inizialmente per salvarla. È stato lui difatti a prestare le prime cure alla pensionata, che è poi stata stabilizzata dagli operatori del 118 e poi portata agli Spedali Civili di Brescia. Nelle scorse ore, purtroppo, la situazione clinica è precipitata e la donna ha smesso di combattere. M.Pr.