Aprica: il paese dove i ragazzi sono tutt’altro che pigri Sport e altre svariate attività li distolgono dal cellulare

Tutt’altro che pigri sono i ragazzi di Aprica, un paesino turistico di montagna in provincia di Sondrio, dove l’ambiente favorisce lo svolgimento di attività sportive all’aria aperta, in qualsiasi stagione.

Quasi tutti i giovani del posto sono impegnati nello sport, sia nel periodo scolastico sia nelle vacanze. Lo sci è l’attività più svolta: alcuni fanno discesa solo per divertimento, altri seguono corsi un paio di giorni alla settimana, altri ancora lo praticano a livello agonistico, perciò sono impegnati ben 5 giorni su 7, weekend compreso. Alcuni ragazzi preferiscono altre specialità, come snowboard, alpinismo e fondo. Apprezzano molto anche la ginnastica artistica, il calcio e il Karate.Durante l’estate percorrono sentieri di montagna a piedi o in mountainbike, fanno downhill e arrampicata, nuotano nella piscina del paese e giocano a calcio al campo sportivo.

Chi è meno impegnato nello sport, aiuta spesso i genitori, nelle faccende domestiche o in campagna. Nei momenti liberi che restano, i ragazzi escono insieme per stare in compagnia degli amici.Di conseguenza il tempo da passare davanti a TV e cellulare è veramente poco, anche perchè bisogna conciliare il tutto con gli impegni scolastici.Una piccola realtà come Aprica fa riflettere su come i ragazzi, con le giuste opportunità, sanno trovare forme di divertimento educative e salutari, forse più degli adulti.