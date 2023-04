Appartamento in fiamme Uomo gravemente ustionato e moglie intossicata

Un uomo con serie ustioni e una donna lievemente intossicata. È il bilancio di un incendio che è divampato nella serata di mercoledì in un’abitazione di Piancamuno, in una palazzina di via XXV aprile. Marito e moglie - lui, 62 anni, lei, 57 - erano in casa, al primo piano, quando si è sviluppato il rogo. La signora era appisolata, il marito in salone. All’improvviso, per ragioni in corso di accertamento, le stanze sono state invase dal fumo e dalle fiamme. Non è chiaro se per colpa di un cortocircuito, oppure per via di un mozzicone di sigaretta rimasto acceso. Il fuoco nel giro di poco, alimentato da tende e tessuti, è diventato ingestibile.