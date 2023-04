Altro vigile urbano con i soldi dell’Irpef

Le mani nelle tasche dei contribuenti di Varenna per reclutare un nuovo agente della Polizia locale per proteggere i 300mila turisti che soggiornano nella Perla del lago di Como. I consiglieri comunali hanno deciso a maggioranza di ritoccare al rialzo le aliquote dell’addizionale comunale Irpef: lo 0,5% per chi dichiara da 15 a 28mila euro di redditi, lo 0,6% per chi guadagna da 28 a 50mila euro e l’8 per mille, il massimo per chi con il proprio lavoro incassa più di 50mila euro. "Con questo provvedimento, che ci consente di mantenere gli attuali dipendenti municipali, sarà possibile inserire nella pianta organica un ulteriore agente di Polizia locale a tempo pieno – spiega il sindaco Mauro Manzoni -. Ciò permetterà di garantire maggiore sicurezza su tutto il territorio, in un pase come il nostro che registra quasi 300mila presenze annuali". Il primo cittadino avrebbe preferito sfruttare la tassa di soggiorno per presentare il conto direttamente ai turisti, ma non è possibile per legge utilizzarla per stipendiare dipendenti pubblici. Per quanti hanno un reddito sotto i 15mila euro è prevista l’esenzione totale. Sono stati inoltre introdotti tre scaglioni per chiedere progressivamente di più a quanti hanno più soldi.