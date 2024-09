Allevatore e casaro d’alpeggio, via alle lezioni

A scuola di allevatore e casaro d’alpeggio. Per sette primini del Cfpa di Casargo, il Centro di formazione professionale alberghiero provinciale della Valsassina, ieri è suonata la prima campanella non solo di inizio anno, ma anche di lezione del nuovo indirizzo di operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio. Il corso si aggiunge agli altri più tradizionali in ristorazione con specializzazione in preparazione degli alimenti o, in alternativa, in sala-bar e operatori della produzione alimentare con specializzazione in pasticceria, cioè in chef, bartender e maitre di sala e pastrichef.

"Il corso di operatore agricolo con particolare curvatura sulla caseificazione – spiega il direttore Alan Vaninetti – permette di ottenere, dopo tre annualità, il diploma di operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio con livello europeo e, dopo il quarto anno, di tecnico del settore abilitante all’attività. L’obiettivo è di allestire, in futuro, anche la quinta classe, che permetterà agli allievi di accedere agli esami di stato per il diploma di maturità". A chiedere l’attivazione del nuovo indirizzo sono stati gli imprenditori valsassinesi, a corto di specialisti per le loro attività.

I sette primini sono cinque ragazze e due ragazzi. "Abbiamo lavorato con grande dedizione e professionalità per ampliare l’offerta del nostro istituto, proponendo il nuovo indirizzo". E non è finita: "Se l’anno scolastico appena cominciato coincide con l’introduzione del corso di operatore agricolo, il prossimo porterà un ulteriore nuovo indirizzo nel nostro istituto, dedicato all’accoglienza, al marketing e al turismo", annuncia il presidente. È un indirizzo per concierge, una figura già molto diffusa e apprezzata nel mondo anglosassone. D.D.S.