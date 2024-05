Aiuto ai senza fissa dimora. Firmato un patto a palazzo Cernezzi

Sono 14 gli enti che hanno firmato a Palazzo Cernezzi il "Protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema di servizi territoriali per lo sviluppo di progettualità integrate a favore di persone in condizione di grave marginalità sociale o senza dimora presenti in Como attraverso l’istituzione di un’èquipe multidisciplinare e di un tavolo per l’integrazione socio-sanitaria". La firma è stata apposta dal direttore generale di Asst Lariana Luca Stucchi, intervenuto insieme al direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, a Teresa Parillo, direttore della struttura Dipendenze, e a Nicola Poloni, direttore della Psichiatria Lariana Ovest. Asst Lariana partecipa al progetto con i servizi e il personale afferente al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze - il Centro Psico Sociale e i Sert, i servizi di cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche -, il personale del Punto Unico di accesso della Casa di Comunità Napoleona, gli assistenti sociali. "Ci siamo uniti, anche e soprattutto, per generare una cultura dell’accoglienza e dell’accettazione della diversità", ha sottolineato Stucchi.